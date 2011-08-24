-Sürücülere bayram uyarısı İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda ve TÜVTURK'ün desteğiyle hayata geçirilen ''Trafikte Sorumluluk Hareketi'' kapsamında güvenli sürüş ve kaza önleme konusunda eğitim veren uzmanlar, Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak sürücülere, trafik kurallarına uymaları, araç bakımlarını yaptırmaları ve 2 saatte bir mola vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Uzmanların yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan trafik sorununun özellikle uzun tatillerin yaşandığı dönemlerde doruğa çıktığı belirtildi. Trafik kazalarında son yıllarda yaşanan azalmaya rağmen bayram tatillerinin tatil veya ziyaret amacıyla şehirlerarası trafiğe çıkan araç sayısının artması ve dikkatsizlik nedeniyle kazalarının arttığı dönemler olarak dikkati çektiği belirtilen açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 147 kişinin hayatını kaybettiği, 786 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Açıklamada, istatistiklere göre kazaların yüzde 29'unun araçların hızını yol ve hava şartlarına uydurulmaması, yüzde 21'inin de araçların hızlarını kavşaklara ve dönemeçlere yaklaşırken azaltılmaması, yüzde 15'inin yanlış dönüş veya manevra yapılması ve yüzde 12'sini de şerit ihlali nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi. ''Trafikte Sorumluluk Hareketi'' kapsamında güvenli sürüş ve kaza önleme konusunda eğitim veren uzmanlara göre basit önlemlerle hem rahat yolculuk yapmanın, hem de trafik kazalarından korunmanın mümkün olduğu dile getirilen açıklamada, sürücülere şu uyarılarda bulunuldu: ''Rahat, hafif giysiler ile düz ayakkabılar giyin. Klima açık olsa bile sık sık pencereleri açarak içeriyi havalandırın. Uzayan konvoylarda konsantrasyonu yitirmemek için sükunetinizi koruyun. Yola çıkmadan önce aracınızın bakımlarını yaptırın. Lastiklerinizin hava basıncını ve durumunu, aracın aksamlarını ve tüm gerekli malzemeleri kontrol edin. Gideceğiniz güzergahtaki yol çalışmaları hakkında önceden bilgi edinin. Her 2 saatte bir 15 dakika dinlenin. Tüm trafik işaretlerine, işaretçilerine ve kurallarına uyun. Araç içinde dikkatinizi dağıtacak, görüşünüzü kapatacak eşyalar bulundurmayın. Hem önde, hem de arkada otururken emniyet kemerinizi mutlaka takın. Bebeklerin ve küçük çocukların yaşlarına uygun çocuk koltuğu ile seyahat etmesini sağlayın. Sıcak havalara yakalanmamak için yola sabahın erken saatlerinde çıkın. Sürüş esnasında bol bol sıvı tüketmeniz konsantrasyonunuzu korumanıza katkı sağlayacaktır. Yol kenarındaki mıcıra dikkat edin. Seyir halinde takip mesafenizi mutlaka koruyun. Kısa farlarınızı mutlaka yakın.''