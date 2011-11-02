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Sürücülere bayram uyarısı ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 12:33

-Sürücülere bayram uyarısı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, geçen yıl Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, sürücülere yorgun, uykusuz ve alkollü olarak araç kullanmamaları uyarısında bulundu. Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminin yurdun bazı bölgelerinde kendisini hissettirmeye başladığını ifade ederek, sürücülerin araçlarının bakımını yaptırmaları, yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerden yollarda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle işaret ve işaretçilere dikkat etmelerini de isteyen Apaydın, şunları kaydetti: ''Son 6 yılda 42 gün Kurban Bayramı tatili yapıldı. Bu bayramlarda meydana gelen kazalarda 649 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 147 vatandaşımızı kaybettik. Asla yorgun, uykusuz ve alkollü olarak araç kullanılmamalı. Tüm uyarılarımıza rağmen kazalar hız kesmiyor. Kazaların nedenlerinin başında hatalı sollama, yorgun, uykusuz ve aşırı hızda araç kullanma geliyor. Sürüş sırasında asla cep telefonu ile konuşmayalım. Mutlaka emniyet kemerimizi takalım. Bu yanlışları yapanları gördüğümüzde çekinmeden uyaralım.'' Bayram seyahatlerinde toplu taşıma araçlarını tercih etmenin de bir tedbir olduğunu belirten Apaydın, vatandaşları yolcu yoğunluğunun artması üzerine ortaya çıkacak korsan taşımacılara karşı uyardı.

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