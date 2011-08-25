-Sürücülere bayram tatili uyarıları ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, Ramazan Bayramı tatili için trafiğe çıkacak sürücülere hız limitlerine uymaları, en fazla 3 saat araç kullanmaları ve acele etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, karayollarında Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle büyük şehirlerden diğer illere gidiş ve geri dönüşlerde hususi araçların çokça ölümlü trafik kazasına karıştığına dikkati çekti. Söz konusu kazaların, bayramı yasa dönüştürdüğünü belirten Memiş, varış noktalarına güvenle gidip, güvenle dönmek için sürücülere şu tedbirleri önerdi: ''Karayolu kullanımında hız limitlerine uymanızın yanında en fazla 3 saat araç kullanarak mutlaka mola vererek dinleniniz. Yollarınız uzun mesafeli ise mümkün mertebe çift şoför olarak dönüşümlü olarak aracınızı kullanınız. Uykusuz, yorgun, aç karnına veya aşırı yemek yiyerek kesinlikle araç kullanmayınız. Yanınıza daima içecek alınız. Sağlık sorunlarınız var ise ilaçlarınızı da yanınıza almayı unutmayınız. 12 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanınız. Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve eşler olarak emniyet kemeri için birbirinizi ikaz ediniz. Acele ederek köprü üstü, viraj, tünel ve tepe üstlerinde araçları kesinlikle sollamayınız. Yollarda yarış yapmayınız. Araç takip mesafelerine uyunuz. Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları otomobiller için 110 kilometre olmasına rağmen yerleşim yerlerinden geçerken hızınızı azami düşürünüz. Olası maddi hasarlı kazalar için aracınızda kaza tespit tutanağı, kasko poliçesi ve zorunlu mali sorumluluk sigorta belgelerini mutlaka bulundurunuz. Bir kaza halinde ölüm ve yaralanma yoksa polis veya jandarmayı mümkünse çağırmadan anlaşarak ve birbirlerinizden ilgili belge fotokopilerini alarak yollarınıza devam ediniz. Araç kullanırken sol şeridi daima kullanmayınız. Sol şeridi diğer araçlara da açık tutunuz. Cep telefonunuzla konuşarak araç kullanmayınız. Cep telefonunuzu kapatınız, mola yerlerinde açarak konuşmanızdan sonra tekrar kapatınız. Tüm dikkatinizi yol ve takip mesafesine veriniz. Varış noktalarına yaklaşırken, dikkatinizi dağıtmayınız. Çünkü kazaların çoğu, varılacak kente 20 ila 30 kilometre kala olmaktadır. Lütfen aynı dikkatle varış noktalarına tam kavuşuncaya kadar yol kurallarına uyunuz.''