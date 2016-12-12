Sürücüler panikledi, Emniyet'in sistemi çöktü!

Sosyal medyada, sürücü belgelerinin 2016 sonuna kadar yenilenmemesi halinde 400 lira bedel ödeneceğine yönelik dolaşan söylentiler nedeniyle, ehliyet sahipleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) internet randevu sistemini çökertti. Türkiye’nin birçok ilinde Aralık ayı randevu tarihleri tamamen dolarken, Ocak 2017 için randevu almak isteyen ehliyet sahipleri “Sistemde hata oluştu” uyarısı ile karşılaşıyor.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, internet randevu sistemi ve trafik şube müdürlüklerinde oluşan yoğunluk nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Antalya Emniyet Müdürlüğü, eski tip sürücü belgeleri değiştirme işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Sosyal medyada yayılan bilgilerin doğru olmadığına vurgu yapan polis, şu bilgileri verdi:

"2020'ye kadar vakit var"





“2017 Ocak ayından itibaren sürücü sağlık raporlarının devlet hastanelerinden 350-400 lira civarında bedel ödenerek alınacağı, bu nedenle 01 Ocak 2017’ye kadar sürücü belgelerinin yenilenmesi gerektiği şeklinde haber ve duyurular gerçeği yansıtmadığı gibi bu yönde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.”



"Vatandaşımız paniklemesin"





Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gençer, “Sürücü sağlık raporları halen aile hekimliği, devlet hastaneleri veya özel hastanelerden alınmaya devam ediyor. Bu uygulama 2020 tarihine kadar devam edecek. Lütfen vatandaşımız paniğe kapılarak trafik tescil birimlerinde yoğunluk yaratmasın” diye konuştu.