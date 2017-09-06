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Sürücü yanan aracını bırakıp kaçtı

ADANA, (DHA) - ADANA'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet şarampole devrildi

06 Eylül 2017 11:24

ADANA, (DHA) - ADANA\'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet şarampole devrildi. Alev alan kamyonet yanarken sürücü aracı bırakıp kaçtı.
Kaza, saat,03.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Topolak Mahallesi\'nde meydana geldi. Plakası ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, şarampole devrildi ve alev aldı. Son anda araçtan çıkan sürücü kaçarken, çevredekiler polis ve itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekibi yanan aracı söndürürken polisler çevrede sürücüyü aradı.
Yapılan incelemelerde aracın sürücüsüne ve plakasına ulaşamAyan ekipler, yanan aracı çekici ile götürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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