Sürücü kursu bir hafta iki kez soyuldu

Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, bir sürücü kursuna bir hafta içinde 2 kez hırsız girdi. Bilgisayar ve monitör çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Müslüm Yıldız’a ait sürücü kursunda meydana geldi. Yüzünü tişörtle kapatan kimliği belirsiz kişi, elinde kesici aletle sürücü kursunun penceresini açarak içeriye girdi. Sabah sürücü kursuna gelen Müslüm Yıldız, bir hafta içerisinde 2\'nci kez soyulduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri sürücü kursunda yaptıkları parmak izi araştırmasının ardından, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir hafta içerisinde ikinci kez işyerinde hırsızlık olayının meydana gelmesine tepki gösteren Müslüm Yıldız, biran önce hırsızların yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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