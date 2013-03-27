Sürücü kurslarında ders saatleri azalıyor, pratik artıyor

Sürücü kurslarına yönelik yönetmelikte düzenlemeye gidilecek. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı, teorik ders saatinin düşürülmesini direksiyon uygulamasının ise artırılmasını öngörüyor.



Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kurslarına yönelik yönetmelikte düzenlemelere gidecek. Buna göre, zorunlu teorik ders 30 saate düşürülecek, direksiyon uygulama sınav süresi 30 dakikaya çıkarılacak. Daha önce üç ayrı dersten üç ayrı notla gerçekleştirilen teorik sınavların değerlendirmesi ise yeni düzenlemeyle tek sınav ve tek notla yapılacak.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmelik taslağı hazırlandı.

Daha önceki yönetmelikte zorunlu olan direksiyon eğitim alanlarının çok fazla kullanılmadığına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'na gelen bilgilerin ardından, son altı ayda yapılan denetimlerde de pist alanlarının kullanılmadığı belirlendi.

Simülatör şartı

Bunun üzerine yeni taslakta, direksiyon eğitim alanları zorunlu olmaktan çıkarılarak alternatifli bir şekilde ya direksiyon eğitim alanında ya da simülatörle eğitim yapılması şartı getirildi. Burada alınan eğitimlerden sonra direksiyon eğitimleri ''Akan trafik''te zorunlu olarak yapılacak.



Sınırsız direksiyon eğitimi



Mevcut uygulamada otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara yönelik ''B'' sınıfı için "Akan trafik"te 10 saat olan eğitim süresi yeni taslakta 12 saate çıkarılacak. Ayrıca sürücü adayının kendisini araç kullanma konusunda yeterli görmemesi halinde sınırsız direksiyon eğitimi alma imkanı sağlanacak.

Taslakla zorunlu teorik ders saatleri sayısı da düşürülüyor. AB ülkeleri arasında en fazla zorunlu teorik ders Türkiye'de görülüyor. Türkiye'de toplam 63 saat olan zorunlu teorik ders saatinin AB ülkelerindeki ortalaması ise 27 saat. Yeni düzenlemeyle ders saati toplam 30 saate düşürülüyor.



E-sınav yayınlaştırılacak



Teorik sınavlarda e-sınav uygulamasına geçme çalışmaları da yaygınlaştırılacak. AB ülkelerinde genellikle elektronik sınav şeklinde yapılan uygulama sadece Ankara'da bir merkezde deneme amaçlı gerçekleştirildi. Bu uygulamanın yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Öğretmenlere eğitim



Daha önce teorik sınavlar üç ayrı dersten üç ayrı notla değerlendiriliyordu. Yeni düzenlemeyle değerlendirme tek sınavla ve tek notla yapılacak. Sürücü kurslarıyla ilgili bütün iş ve işlemler ''Özel MTSK Modülü'' üzerinden elektronik ortamda yapılmaya başlanacak.

Direksiyon uygulama sınav süreleri de yeni düzenlemeyle artırılacak. Bu süreler AB ülkelerinde ortalama 42 dakikayken Türkiye'de direksiyon sınavları 15 dakikada tamamlanıyor. Yeni düzenlemeyle bu süre 30 dakikaya çıkarılacak.

Direksiyon sınavının değerlendirme kriterlerinin de değiştirilmesi planlanıyor. Mevcut uygulama puanlama sistemine göre 100 puan üzerinden 30 hata puan alanlar da başarılı sayılıyordu. Yeni düzenlemede AB ülkelerinde olduğu gibi adayın yapacağı hata durumuna göre başarılı veya başarısız olduğu değerlendirmesi yapılacak. Sınavda adayların başarılı olmaları için daha az hata yapmaları gerekecek. Sınavı yapan öğretmenler de tekrar eğitime alınacak.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, taslağı paydaşların da görüşüne açtı. Gelecek değerlendirmelere göre taslağın son şekli verilecek.