Sürücü gaz ile freni karıştırdı, otomobil mağazının içine daldı

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, sürücüsü Veli Kurtoğlu’nun park ederken fren yerine gaza bastığı otomobil, önce park halindeki otomobile çarptı, ardından da mağazaya daldı. Kazada, Kurtoğlu’nun eşi Semiral Kurtoğlu hafif yaralandı.

Nilüfer Demir'in DHA'da yer alan haberine göre, kaza, bugün akşam saatlerinde Bodrum’un Ortakent Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Mağazaya alışveriş yapmak için gelen Veli Kurtoğlu, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, önce park halinde bir otomobile çarptı, ardından da mağazanın camekanından içeri girdi. Kazada, Kurtoğlu’nun yanındaki eşi Semiral Kurtoğlu hafif yaralandı. Semiral Kurtoğlu’na, müdahaleyi, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri yaptı.

Kaza sonrası park halindeki otomobilde, mağazada ve Kurtoğlu’nun otomobilinde maddi hasar meydana geldi. Veli Kurtoğlu, "Park ederken sanıyorum fren yerine gaza bastım. Bir anda oldu" dedi.

Olay yerine gelen çekici ile araba mağazadan çıkarıldı.