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Sürücü fren yerine gaza basınca, otomobil kafenin bahçesine düştü

  Ankara'da sürücüsünün park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı otomobil, yol kenarındaki kafenin bahçesine düştü

23 Kasım 2018 19:08

 

Ankara\'da sürücüsünün park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı otomobil, yol kenarındaki kafenin bahçesine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Nuri Pamir Caddesi\'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, 06 BZ 4386 plakalı aracını cadde üzerine park etmek isterken, iddiaya göre fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Otomobil, kaldırıma çıktı, ardından da kafenin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, Keçiören Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Güvenlik kamerası kaza anı

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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