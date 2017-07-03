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Suruç'taki mezar taşlarından YPG simgeleri silindi

Ekipler, mezarlıkta yapılan çalışmaya zırhlı araçlarla geldi

03 Temmuz 2017 19:18

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi’nde bulunan mezarlıktaki YPG'lilerin mezarlarında yer alan örgütsel simge ve kod isimleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Suriye’nin Kobane kentinde IŞİD ile arasında çıkan çatışmalarda ölen YPG’lilerin toprağa verildiği Dikili Mahallesi'ndeki mezarlıkta, üzerinde simge, kod isimler ve 'şehit' yazılı mezar taşları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tespit edildi. Belirlemelerin ardından ekipler, zırhlı polis araçları eşliğinde mezarlıkta YPG mensuplarının suç unsuru oluşturan 25 mezardaki örgütsel simge ve kod isimleri, spiral makinesiyle sildi. Bazı mezar taşları ise kaldırıldı. 

Mezarlıkta yapılan çalışma dolayısıyla giriş çıkışlar tutularak kimse mezarlığa bırakılmadı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı.

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