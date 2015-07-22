T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suruç'taki katliamda öldüğü zannedilen Çağla Seven tedavi için İstanbul'a getirildi

Seven'in fotoğrafı, Suruç'taki katliamın simgesi haline gelmişti

22 Temmuz 2015 00:27

Kobanê'yi yeniden inşa etme çağrısı üzerine Suruç'ta toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri Amara Kültür Merkezi bahçesinde basın açıklaması yaparken meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren Gökçe Çetin'in elini sıkıca tutarken çekilen fotoğrafı ile patlamanın simgesi olan ve öldüğü sanılan Çağla Seven'in yaralı olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa'da ilk tedavisi yapılan Çetin, ileri tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Suruç'ta dün öğleden sonra meydana gelen 32 kişinin öldüğü patlamada, Çağla Seven yaralandı ve yanında bulunan ancak yaşamını yitiren Gökçe Çetin'in elini sıkıca tuttu. Bu anlarda çekilen fotoğrafı ile patlamanın adeta simgesi haline dönen iki kadının el ele tutuştuğu görüntü herkesin dikkatini çekti. Çoğu kişinin öldüğünü sandığı Çağla Seven'in patlamada yaralandığı ve Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildiği ortaya çıktı.

Yaşamını yitiren arkadaşının elini sıkıca tutması ile herkesin hafızasına kazanan ve patlamada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralanmalar oluşan Seven, öğleden sonra tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulansla GAP Havaalanı'na götürüldü. Yaralı genç kızın, uçakla ileri tedavi için İstanbul'a sevk edildiği bildirildi.

ETİKETLER

suruçkadınel elehaberpatlamaçağla seven

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24