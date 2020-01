Suruç'taki katliamda öldüğü zannedilen Çağla Seven tedavi için İstanbul'a getirildi

Kobanê'yi yeniden inşa etme çağrısı üzerine Suruç'ta toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri Amara Kültür Merkezi bahçesinde basın açıklaması yaparken meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren Gökçe Çetin'in elini sıkıca tutarken çekilen fotoğrafı ile patlamanın simgesi olan ve öldüğü sanılan Çağla Seven'in yaralı olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa'da ilk tedavisi yapılan Çetin, ileri tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Suruç'ta dün öğleden sonra meydana gelen 32 kişinin öldüğü patlamada, Çağla Seven yaralandı ve yanında bulunan ancak yaşamını yitiren Gökçe Çetin'in elini sıkıca tuttu. Bu anlarda çekilen fotoğrafı ile patlamanın adeta simgesi haline dönen iki kadının el ele tutuştuğu görüntü herkesin dikkatini çekti. Çoğu kişinin öldüğünü sandığı Çağla Seven'in patlamada yaralandığı ve Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildiği ortaya çıktı.

Yaşamını yitiren arkadaşının elini sıkıca tutması ile herkesin hafızasına kazanan ve patlamada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralanmalar oluşan Seven, öğleden sonra tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulansla GAP Havaalanı'na götürüldü. Yaralı genç kızın, uçakla ileri tedavi için İstanbul'a sevk edildiği bildirildi.