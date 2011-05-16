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SURUÇ'TA TAŞ ATAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ ŞANLIURFA (A.A)

16 Mayıs 2011 20:56

-SURUÇ'TA TAŞ ATAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ  ŞANLIURFA (A.A) - 16.05.2011 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, basın açıklaması yapan grubun dağılması sırasında yürüyüş yapmak isteyen ve taş atan gruba polis müdahale etti. Aralarında BDP'lilerin de bulunduğu grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü üyesi 12 kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Terör örgütü lehine slogan atılan gösteride bir süre oturma eylemi yapan gruptan bazı kişiler, daha sonra yürüyüş yapmak istedi. Bu sırada gruptakilerden bazıları, çevik kuvvet ekiplerine taş atmaya başladı. Polis ekipleri, grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Taş atılması nedeniyle bazı iş yerleri ile AK Parti'ye ait seçim bürosunun camları kırıldı, bazı kişiler gözaltına alındı.  Bu arada, ilçede çoğu iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Güvenlik güçleri, ilçede yoğun güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, Viranşehir'de de yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.

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