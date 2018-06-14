Suruç'ta seçim kavgası: 4 ölü, sekiz yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim kampanyası sırasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada dört kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Çatışmada Şanlıurfa Mİlletvekili Halil İbrahim Yıldız'ın abisi Mehmet Ali Yıldız, Adil ve Celal Şenyaşar hayatını kaybetti. Müdahalellere karşın, hayatını kaybeden dördüncü kişinin kimliği net değil.

Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar'ın DBP'nin eski yöneticilerinden Esvet Şenyaşar'ın oğlu olduğu belirtiliyor. Esvet Şenyaşar'ın ağır yaralı olduğu bildiriliyor.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre İbrahim Halil Yıldız'ın ziyaret ettiği esnaflardan biri tepki gösterip AKP milletvekiline "Dükkanıma giremezsin" dedi.

Milletvekilinin bölgeden ayrılmasının ardından, içinde milletvekilinin akrabalarının da olduğu bir grup dükkana girip esnafla kavga etti.

İçerde darp edilen dükkan sahibi dışarıya kaçtı. Çevredekilerin müdahale etmesi ile kavga, silahlı ve bıçaklı çatışmaya dönüştü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra kavga hastanenin acil servisinde de sürdü. Hayatını kaybedenlerin ikisinin bu sırada öldüğü iddia edildi. Ölenlerin bazılarının linç edildiği bilgisi var. Ayrıca "yaralılar ambulansla Urfa'ya gönderilirken acil servisin önünde de yaralılara saldırıldığı ve bu sırada bir ambulans şoförü ve bir askerin de yaralandığı" belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu." dedi.

Soylu "Siyaseti ürküterek, korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına bırakmayız. Bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa, gereği yerine getirilecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

İbrahim Kalın, kardeşini kaybeden AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a ve ailesine başsağlığı diledi.

Kalın ayrıca olayın aydınlatılacağını ve faillerin adalet önüne çıkartılacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katldığı bir televizyon programında olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.

Politikacıların dikkatli bir dil kullanması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu " Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir. Umarız gerginlik sona erer. Politikacıların da dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Artık bu tür olaylar da tarihte kalmalı" dedi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan sosyal medya hesabından bir mesajla olay kınayarak " Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. " dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu da yazılı bir açıklama ile olayı kınadı ve medya organlarının gelişmeleri çarpıttığını ve asılsız iddialara dayandırdığını öne sürdü.

"Tüm Türkiye'yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz" denen açıklama şöyle:.

"Suruç halkını, demokratik kamuoyunu ve tüm Türkiye'yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Medya organları gelişmeleri çarpıtarak ve asılsız iddialara dayandırarak yaymaktan ve ortamı körüklemekten derhal vazgeçmelidir.

"Başbakana, İçişleri ve Adalet Bakanlarına sesleniyoruz. Seçim çalışmalarının güvenliğinin sağlanması için gerekenler bir an önce yapılmalıdır. Göreviniz güvenli bir seçim çalışması ortamını sağlamaktır. Savcıları acilen Suruç'taki olay yerinde ve hastanede delillerin karartılmaması için göreve çağırıyoruz.

Herkes soğukkanlılığını korumalı, seçim çalışmalarını demokratik bir tarzda sürdürmelidir. Seçimlere kavga ve kan bulaşmamalıdır.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli de Van'da bir açıklama yaparak, tüm Cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulundu.

"Gelin bu oyunu deşifre edelim. Bu provokasyonlar karşısında güçlü bir çağrı yapalım. Tüm yurttaşlarımıza da sesleniyorum. Sizi bu tuzaklara çekmek isteyenler olacaktır. Seçimi kaybedeceklerini anladıktan sonra; türlü türlü oyunlara başvuracaklar. Asla bu tuzakların içine düşmeyin."