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Suruç'ta, otomobilde 6 kilo 320 gram esrar ele geçti

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde jandarmanın yol kontörlünde aranan bir otomobilin bagajında çay kolisine gizlenmiş 6 kilo 320 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

08 Kasım 2017 15:09

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde jandarmanın yol kontörlünde aranan bir otomobilin bagajında çay kolisine gizlenmiş 6 kilo 320 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Suruç karayolunda yaptığı yol denetiminde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Jandarmanın arama yaptığı otomobilin bagajındaki çay kolileri arasına gizlenmiş 6 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan jandarma, otomobilde bulunan M.K. ve F.K.\'yi gözaltına aldı.

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