Suruç'ta ön otopsi raporlarına ulaşıldı: Şenyaşar kardeşler 23 mermiyle, baba kesici aletlerle öldürüldü

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, bu seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan kavga sırasında ve hastanede öldürülen Esvet Şenyaşar ve çocukları Adil Şenyaşar ile Celal Şenyaşar'ın aile ve avukatlarına verilmeyen otopsi raporlarına Mezopotamya Ajansı ulaştı. Raporlara göre, Celal ve Adil Şenyaşar yakın mesafeden sıkılan farklı çaplarda mermilerle, Baba Esvet Şenyaşar’ın ise kesici aletlerle öldürüldü.

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Mezopotamya Ajansı'nın haberi göre, 14 Haziran günü Suruç'tan Gazintep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne getirilip tedavi altına alınan Celal ve Adil Şenyaşar kardeşler hastanede yaşamlarını yitirdikten sonra saat 21.00 sıralarında Antep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü, adli tıp ekibi aileden hiç kimseye haber vermeden otopsi işlemlerini yaptı.

Celal Şenyaşar'a bitişik mesafeden 6 mermi

Otopsi öncesi harici muayenede, Celal Şenyaşar'ın vücuduna 6 adet farklı çaplarda ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiğini tespit eden adli tıp ekibi, vücuda isabet eden mermilerden ilkinin öldürücü nitelikte olduğunu, diğerlerinin ise öldürücü nitelikte olmadığını belirledi. Raporda tüm mermilerin bitişik mesafeden yapılan atışlar sonucu vücuda isabet ettiği tespit edildi.

Otopsi raporunda geçen doktor bilirkişi beyanına göre Celal Şenyaşar'ın ölüm sebebi şöyle:

"Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı femur parçalı kemik kırığıyla birlikte büyük damar yaralanmasında gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz."

Adil Şenyaşar'a 17 tane farklı çaplarda silah mermisi

Celal Şenyaşar'ın ardından kardeşi Adil Şenyaşar'ın otopsisine geçen ekiplerin harici muayenesinde, vücudun 14 bölgeden kesici, delici alet ve sert cisimlerle darp edildiği belirlendi. 14 bölgenin büyük bir kısmında ciddi yaralar olduğunu belirleyen ekipler, raporda Şenyaşar'ın aşırı darba maruz kaldığını belirtti. Harici muayenenin ardından sistematik otopsiye geçen ekipler, Şenyaşar'ın vücuduna 17 tane farklı çaplarda silah mermisinin isabet ettiğini belirledi. İsabet eden mermilerden 5'inin öldürücü nitelikte olduğunu, diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiğini, ancak öldürücü nitelikte olmadığını belirten ekip, sadece 2 adet merminin uzaktan atıldığını diğer tüm atışların bitişik mesafeden yapıldığını kaydetti.

Doktor bilirkişiler Adil Şenyaşar'ın ölüm sebebini ise raporda, "Ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı klavikula, kaburga ve vertebra, iliak kanat kemik kırıklarıyla birlikte göğüs ve batın iç organ yaralanmasından gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğunu kanaatindeyiz" denildi.

Esvet Şenyaşar kesici aletlerle öldürüldü

Çocuklarının yaralandığını duyması üzerine gittiği Suruç Devlet Hastanesi'nde AKP’li milletvekili yakınlarının saldırısına maruz kalan baba Hacı Esvet Şenyaşar'ın otopsi raporuna göre, 15 Haziran günü saat 17.00 sularında 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Baba Şenyaşar'ın saat 18.45 sıralarında Antep Adli Tıp Kurumuna otopsi için getirildiği belirtildi.

Esvet Şenyaşar'ın yeğeni Osman Ali Şenyaşar kimlik tanığı olarak huzura alınıp kimlik tespiti yapıldıktan sonra yeğen Şenyaşar'ın dışarıya çıkarılıp otopsiye başlandığı belirtildi. Harici muayenede, baba Şenyaşar'ın vücudunun 7 hayati bölgesinden kesici aletlerle büyük çapta yaralar oluştuğu ve bunun yanı sıra vücutta 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yaranın olduğu tespit edildi.

Harici muayenenin ardından Esvet Şenyaşar'ın ölüm sebebi şöyle açıklandı:

"Genel beden travmasına bağlı oluşan ekstermite, sternum, sol parietooksipitalde dış tabula, kot kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz."