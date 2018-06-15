Suruç'ta öldürülen Celal Şenyaşar, 1 yıl önce BBC Türkçe'ye neler anlatmıştı?

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, bölgedeki esnaf arasında çıkan kavgada yaşamını yitirenlerden biri, Celal Şenyaşar’dı. Yıllardır Suruç’ta esnaflık yapan Celal Şenyaşar ve kardeşi Adil’in cenazeleri, polisin müdahalesinin ardından defnedildi. Şenyaşar, yaklaşık 1 yıl önce Suruç’a giden BBC Türkçe ekibine konuşmuştu.

IŞİD'in 2014 yılı Eylül ayında kuşattığı Kobani'den kaçanlara kucak açmalarının ardından ilçede artan güvenlik önlemleriyle ilgili olarak 16 Nisan referandumu öncesinde BBC Türkçe’den Çağıl Kasapoğlu’na konuşan Şenyaşar, şunları söylemişti:

"Benim güvenim yok, burada 'Evet' kampanyası devlet kurumlarıyla çalışıyor. Eşitlik yok. Osman Baydemir gelmişti, çoğu insan katılmaya korktu. TOMA, çevik kuvvet geldi. Ben çocuğumu götürmüştüm ama korktum. Polisler gelip hepimizin yüzüne kamera tuttu, suçluymuşuz gibi fotoğraflarımızı çekti. Tahrik etti. Ülkücü işareti yapıyorlardı yüzümüze."

*BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu'nun Suruç'ta yaptığı görüşmelerin ardından 10 Nisan 2017'de kaleme aldığı yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.