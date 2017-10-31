Suruç’ta Nar Festivali'ne yağmur engeli

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen Nar Festivali\'nde aniden bastıran yağmur, öğrenci ve protokole zor anlar yaşattı. Türk Bayrağı\'yla kortej yürüyüşü yapan öğrenciler, yağmur nedeniyle tören alanını terk etti.

Suruç Kaymakamlığı ve belediye tarafından ilçeye özgü incecik kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narının tanıtımı için bu yıl ilk kez festival düzenlendi. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, bahçede nar hasadı yaparak festivali başlattı. Suruç narının hak ettiği değere kavuşabilmesi için bu yıl ilk defa nar festivali düzenlediklerini belirten Kaymakam Sinanoğlu, şunları söyledi:

\"Susuzluk nedeniyle ilçedeki nar ağaçları geçmiş dönemde kurumuştur. Hükümetimizin Suruç Ovası\'nı sulamaya başlamasıyla nar tekrar eski önemini kazanmaya başladı. Şu anda da yaklaşık 775 dekarlık alanda 45 bin civarında ağacımız var. Bu yıl yaklaşık 930 ton hasat bekliyoruz. Kendine has lezzeti olan ve bir buçuk kiloya kadar çıkan Suruç narının tekrar geliştirilmesini istiyoruz. Fidecilik anlamında yaygınlaştırılması ve ekiminin yapılmasına yönelik destekler veriyoruz.\"

Etkinlik kapsamında ‘En Güzel Nar Yarışması’ seçmek için oluşturulan jüri üyeleri, çiftçiler tarafından yetiştirilen 1 kilogram ağırlığındaki narların tanelerini ve aromasını tadarak puan verdi. İlçedeki okullarda eğitim gören kız ve erkek çocukların yaptığı Nar Koşusu\'nun ardından aralarında Başkanvekili Sinanoğlu\'nun da bulunduğu protokol üyeleri ve öğrencilerden festival kortej yürüyüşü düzenlendi. Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı\'na yürüyen grup aniden bastıran sağanak yağmura tutuldu. Yağmur altında güçlükle meydana ulaşan öğrencilerin çoğu sırılsıklam olurken, bazıları ise sandalyeleri şemsiye olarak kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Uzun süren yağış nedeniyle tişörtlü olan bazı öğrenciler, üşümeleri üzerine tören alanını terk etti. Nar festivali kapsamında ilçeye gelen türkücü Aydın Aydın ise yağmurun dinmesi için sahnenin bulunduğu platformunun arkasında yer alan işyerine sığınarak bekledi.

SAHNEDE ÇÖKME TEHLİKESİ

Meydana kurulan sahne platformunda ise elektronik malzemeler zarar görürken, sahnenin üstünde biriken yağmur suları ise görevlilere zor anlar yaşattı. Çökme tehlikesi bulunan sahnenin üstünde biriken yağmur suları ise bir görevli tarafından branda çekilerek döküldü. Birçok etkinliğin iptal olduğu nar festivalinde yapılması beklenilen konser ise yağmurun durumuna göre yapılıp yapılmayacağı karar verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI