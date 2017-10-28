Suruç’ta motosiklette 1 kilo eroin ele geçirilrdi

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde bir motosiklette, 1 kilo eroin ele eçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Suruç\'ta M.K. ve F.K.\'da satışa hazır uyuşturucu madde olduğu istihbaratını aldı. Uyuşturucu tacirlerinin motosikletle dağıtım yaptığı bilgisi üzerine hareket geçen ekipler, söz konusu motosikletli bir süre takip etti. Ardından Şanlıurfa-Suruç Karayolu\'nda durdurarak arama yaptı. Aramada, motosikletin çeşitli bölmelerine gizlenmiş, satışa hazır 100\'er gramlık paketlerde toplam 1 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, gözaltına aldığı 2 şüpheliyi sorgulamak üzere İlçe Jandarma Karakoluna götürdü.



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