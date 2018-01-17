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Suruç'ta kaza: 7 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı

17 Ocak 2018 19:52

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Suruç- Gaziantep karayolunun 35\'inci kilometresindeki Ağılcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Sıtkı Kaya yönetimindeki 27 L 3620 plakalı hafif ticari araç ile Vahit Bulut yönetimindeki 01 GR 946 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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