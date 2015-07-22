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Suruç katliamında hayatını kaybedenler Washington'da anıldı

Anma programına katılan vatandaşlar Türkçe, İngilizce ve Kürtçe sloganlarla katliama tepki gösterdi

22 Temmuz 2015 21:23

ABD / Washington

ABD’nin başkenti Washington ve çevresinde yaşayan Türkiye vatandaşları, Suruç’ta yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren 32 vatandaşı andı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Washington D.C. Şubesi tarafından düzenlenen anma programına katılan vatandaşlar, Beyaz Saray önünde bir araya geldi. Katliamdan dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getiren vatandaşlar, “Katil Erdoğan”, “Katil IŞİD”, “Faşizme karşı omuz omuza” şeklinde Türkçe, İngilizce ve Kürtçe slogan attı.

Gösteriyi organize eden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yetkilileri, Türkiye’de yaşanan politik krizin katliamda direkt olarak rol oynadığını belirtti. Konuyla ilgili bir bildiri yayınlayan dernek, “IŞİD’e destek veren Türk hükümeti yaşanan bu son olaydan direkt olarak sorumludur.” dedi. IŞİD’e karşı gelmenin demokrasi, insan hakları ve insanlık için gerekli olduğu ifade edilen bildiride, "Bu terör örgütünün kınanması uluslararası toplumun siyasi ve ahlaki görevidir" denildi.

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