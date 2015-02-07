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Suruç'ta bir IŞİD militanı teslim oldu

Genelkurmay, bir IŞİD militanının silahlarıyla birlikte teslim olduğunu açıkladı

07 Şubat 2015 13:16

Genelkurmay Başkanlığı, "IŞİD mensubu bir terörist, dün Şanlıurfa Suruç'ta, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait yedi adet şarjör ve 180 adet fişeği ile birlikte teslim oldu" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...
 

Gaziantep'te 4 IŞİD militanı yakalandı
 

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi’nde, güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde IŞİD mensubu 4 kişinin yakalandığı açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yer alan bilgiye göre, geçen pazartesi günü güvenlik güçlerince yapılan yol denetimi sırasında 4 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Güvenlik güçleri tarafından, Gaziantep/Oğuzeli’nde icra edilen yol kontrol ve emniyet devriyesinde, DEAŞ mensubu dört şahıs yakalanmıştır. Adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

 

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