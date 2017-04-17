Suruç'ta 360 seçmeni olan sandıktan 400 oy çıktı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 360 seçmenli sandıkta, 240 imzaya karşı 400'den fazla oy ve kullanılmamış 300 zarf ile pusula tespit edildi. Sandık kurulu başkanı, "2 defa tuvalete gittiğini, geri döndüğünde ise oyların kullanıldığını, sınıfın bir defadan çok sayıda kişi tarafından doldurulduğunu ve müdahale edemediğini" söyledi.

DİHABER'in aktardığına göre, Suruç’ta 360 seçmenli 1184 nolu sandıkta, 240 imzaya karşı 400'den fazla oy ve kullanılmamış 300 zarf ile pusula tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçe merkez ve köylerinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın 20-30 kişilik silahlı bir ekiple sandıkları gezip oy kullandıkları iddia edilince, ilçeye hareket eden HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, Suruç GAP Anadolu lisesinde kurulan 360 seçmenli 1184 nolu sandıkta 240 imzanın karşılığında 400'den fazla oy kullanıldığını, sandık bölgesinde de kullanılmamış 300 adet zarf bulunduğunu tespit etti.

İbrahim Ayhan'ın görüştüğü sandık kurulu başkanı, "2 defa tuvalete gittiğini, geri döndüğünde ise oyların kullanıldığını, sınıfın bir defadan çok sayıda kişi tarafından doldurulduğunu ve müdahale edemediğini" söyledi.

Ayhan'ın uyarması üzerine sandık başkanı, tutanak tutacağını ifade ederken, okulun bahçesi zırhlı araçlarla gelen özel harekat polisleri ile çevrildi.

Öte yandan AKP'li Yıldız ve beraberindeki grubun ilçe merkez ve köylerdeki sandıkların çoğunu gezerek, sandık kurulunu dışarı çıkardıktan sonra oy kullandıkları iddia edildi.