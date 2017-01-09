Suruç'la ilgili açılan tek davada karar: Polis müdürüne 12 taksitle 7500 lira ceza!

Şanlıurfa Suruç'ta 33 kişinin ölümüyle ilgili açılan tek davada, dönemin ilçe emniyet müdürü Mehmet Yapalıal'a ‘görevi ihmal ve kötü kullanma' suçundan 12 taksitle 7 bin 500 TL para cezası verildi.

Suruç'taki Amara Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kobanili çocuklara oyuncak götüren Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik 20 Temmuz 2015 tarihinde canlı bombayla düzenlenen saldırıya dair süren tek davada da karar çıktı.

Dönemin Suruç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal hakkında Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ‘görevi ihmal ve kötüye kullanma' davasının 3. duruşmasına, patlamada yaralananlardan Ceren Çoban, Yasin Can, Onur Kartal ve patlamada yaşamını yitiren Yunus Emre Şen'in babası İhsan Şen ile Emrullah Akamur'un ağabeyi Ümran Akamur katıldı.

Duruşma Ümran Akamur'un tanık olarak ifadesinin alınmasıyla başladı. Akamur, Suruç'ta meydana gelen patlamanın arkasında karanlık güçlerin olduğuna dikkat çekerek, asıl davanın bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Akamur'un ardından söz alan avukat Ömer Şerif Yaşar, Suruç saldırısının tüm kamuoyu tarafından takip edildiğini belirterek, verilecek kararın toplumun adalete olan inancı noktasında önemli rol oynadığını söyledi. Dava üzerinden geçen zamana dikkat çeken Yaşar şöyle devam etti:

"Patlamanın üzerinden 18 ay geçmesine rağmen dosyada sadece bir sanık hakkında dava açılmıştır. Sanığın talimatla savunmasının alınması ile sanığa doğrudan soru yöneltme hakkımız elimizden alınmıştır. Sanığın yeniden Suruç'ta huzurda dinlenmesini talep ediyoruz. Ankara katliamında ortaya çıkan belgelerin dosyamıza eklenmesini talep ediyoruz."

Daha sonra patlamada yaralanan Onur Kartal, Yasin Can ve Ceren Çoban da tanık olarak ifade verdi.

İfadelerin tamamlanmasından sonra konuşan Avukat Can Tombul, sanığın TCK'nın 83. maddesi gereğince cezalandırılmasını ve suç ile ilgili yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiğini belirtti. Tombul, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmemesi durumunda ise yetkili mahkemenin en üst cezayı vermesi yönünde talepte bulundu.

Savunmaların ardından mahkemeye karar için kısa bir ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, dönemin Suruç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal'ı suçlu bularak, 12 taksitte ödenmek üzere 7 bin 500 lira para cezası verdi.