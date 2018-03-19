T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suruç'a yardım getiren üniversiteliler ile ilkokul öğrencileri, kavganın ortasında kaldı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesindeki Akören İlkokulu'na yardım kolisi getiren Marmara Üniversitesi öğrencileri ile ilkokulun öğrencileri, husumetli ailelerin kavgasının ortasında kaldı

19 Mart 2018 16:15

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesindeki Akören İlkokulu\'na yardım kolisi getiren Marmara Üniversitesi öğrencileri ile ilkokulun öğrencileri, husumetli ailelerin kavgasının ortasında kaldı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken, etkinlik için toplanan öğrenciler ve üniversiteliler, kısa süreli panik yaşadı. 
Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Akören Mahallesi\'nde bulunan Akören İlkokulu\'nda meydana geldi. Marmara Üniversitesi öğrencileri, \'Bir çocuk bir umut\' projesi kapsamında, ilçeye kırtasiye malzemeleri ile kitaplardan oluşan yardım kolileri getirdi. Minik öğrenciler de hafta sonu olmasına rağmen yardım kolilerine almak için okullarına geldi. İlkokula ulaşan üniversitelilerin yardım kolilerini otobüsten indirdiği sırada, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Aile üyelerinin okul önündeki tartışması, kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavganın ortasında kalan üniversiteliler ile ilkokul öğrencileri, paniğe kapılıp, sınıflara koştu. Kavga sırasında, bazı öğrenci ve öğretmenlerin ağladığı görüldü. 
ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİNE \'OYUNDU\' DEDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kavganın sona ermesinin ardından sınıflara giren öğrenciler, etkinliğin yapıldığı bahçeye yeniden çıkarıldı. Öğretmenler, husumetli iki ailenin kavgası için öğrencilerine, \"Sadece oyun oynadılar. Ağabeyler gitti, bir şey olmadı. Sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız\" dedi. 
\'Bir çocuk bir umut\' projesi kapsamında ilçeye yardım getiren Marmara Üniversitesi öğrencileri ise ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi. 

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SURUÇDHASuruçAkörenSilahlarınAkören MahallesiMarmaraMinikAileKavganınKavgaDEDİ İhbarJandarmanınAğabeyler gittiSadece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24