Suruç'taki silahlı saldırıda babasını ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar, ilk duruşmada tahliye edilmedi

Saldırıda babası ve 2 kardeşini yitiren Fadıl Şenyaşar ile aynı dosya kapsamında tutuklu yargılanan AKP’li Yıldız’ın yakınlarından Enver Yıldız tutuklu bulundukları Urfa ve Elazığ cezaevlerinden ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Şenyaşar ve Yıldız da, saldırının karşı taraftan geldiğini, kendilerini ve ailelerini koruduklarını belirterek tahliye talep etti.

Arkasından SEGBİS ile savunma yapan Fadıl Şenyaşar’ın avukatları, iddianamede saldırının hastane boyutunun olmadığı ve bunun da olayla kopuk olmadığını belirtti. İddianamenin savcılığa geri iade edilmesi gerektiğini vurgulayan avukatlar, müvekilleri için tutukluluğun cezalandırmaya dönüştüğünü belirterek, tahliye talep etti.

Nöbetçi mahkeme, hiçbir talebi kabul etmeyerek, duruşmayı 5 Temmuz’a erteledi.

Ne olmuştu?

24 Haziran 2018 genel seçimlerinin hemen öncesinde Urfa’nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran'da AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait iş yerine yönelik saldırısı, yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etmiş ve baba Hacı Esvet Şenyaşar ile çocukları Celal ile Adıl Şenyaşar yaşamını yitirirken, Ferit, Memet, Fadıl Şenyaşar’ın da aralarında olduğu 9 kişi ise yaralanmıştı. Olaydan sonra tedavi edildikleri hastanelerde gözaltına alınan yaralı kardeşlerden Fadıl Şenyaşar, tutuklanmıştı.

AKP’li Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ın da yaşamını yitirdiği olaya dair, Enver Yıldız'da geldiği Urfa Adliyesinde tutuklanmıştı.

Savcılık tarafından olaydan 18 ay sonra hazırlanan ve olayın hastane boyutuna dair incelemenin devam ettiği belirtilen iddianame Urfa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, tutuklu Fadıl Şenyaşar ve yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar’ın da aralarında olduğu 13 kişiye “Öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, mala zarar verme, ateşli silah bulundurma” gibi suçlamalar yöneltilmişti.