Suruç’ta 3 çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde farklı tarihlerde 3 çocuğu taciz ettiği kamera görüntülerinden tespit edilen 29 yaşındaki Enver İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan bir ailenin şikâyeti üzerine emniyet tarafından inceleme başlatıldı. 8 yaşındaki bir çocuğun verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen polisler, belirlenen güzergâhlardaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda çocuğun bahsettiği gün ara sokağa giren yabancı uyruklu kişinin 29 yaşındaki bir çocuk babası Enver İ., olduğu belirlendi.

Adresi belirlenen 29 yaşındaki Enver İ., yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan Enver İ.’nin farklı tarihlerde 2 çocuğu daha taciz ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Enver İ.’nin emniyetteki ifadesinde "Ne yaptığımı bilmiyordum, şeytana uydum çok pişmanım" dediği öğrenildi. (ANKA)