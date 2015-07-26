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Suruç sınırında patlama

Patlamada bir ahırda bulunan hayvanlar telef oldu

26 Temmuz 2015 01:48

Suriye sınırındaki Suruç’un Yumurtalık Mahallesi’nde 2 patlama meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı patlamalarda bir ahırda bulunan hayvanlar telef oldu.

PYD kontrolündeki Kobane kentine komşu olan Suruç ilçesi Yumurtalık Mahallesi’nde akşam saatlerinde ard arda 2 patlama meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı patlama nedeniyle olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, saat 22.00 sıralarında Yumurtalık Mahallesi’nde iki patlamanın meydana geldiğini, henüz cismi beli olmayan mühimmatın birinin boş araziye düştüğünü, diğerinin ise ahıra isabet ettiğini söyledi.

 

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