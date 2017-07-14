Suruç saldırısıyla ilgili davanın ikinci duruşması başladı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, 33 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD'li canlı bombanın intihar saldırısıyla ilgili 1'i tutuklu 2'si firari sanığın 140'er kez müebbet hapis cezası istemi ile yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.



PYD denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015'te Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı.



Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Gar saldırısından dolayı tutuklu olan Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 104'er kez müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması, Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.



Ankara'daki Gar saldırısıyla ilgili bu kentte tutuklu bulunan ve Suruç davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin'in, hasta olduğunu gerekçe gösterip duruşmaya katılmayacağı belirtildi. Mağdurların avukatlarının katıldığı duruşmada tanık ve ölenlerin yakınlarının ifadeleri alındı. Mağdurların avukatlarından Gülhan Kaya, davanın tek tutuklu sanığının ikinci duruşmaya da getirilmediğini belirterek, "Bugün sanıklar olmadığı için Suruç mağdurlarının ailelerinden ifadesi alınacak. Dava dosyasında da yeni gelişme yok" dedi.



Davanın görüldüğü cezaevi kampüsünde güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada, saldırının tanığı ile ölenlerin yakınları ve yaralananların ifadeleri alınıyor.