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Suruç saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı (2)

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için  Suruç'ta Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı

15 Haziran 2018 15:13

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için  Suruç\'ta Hicret Cami\'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız\'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Namazın ardından Yıldız\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarının ve Soylu\'nun omuzlarında mezarlığa götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cenazenin musallaya getirilmesi
Kalabalığın sloganları
Namaz
Cenazesinin götürülmesi

Haber: ŞANLIURFA (DHA)

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