Suruç saldırısı davasının 3'üncü duruşması başladı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, 33 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ\'ın canlı bombasının intihar saldırısıyla ilgili 1\'i tutuklu 2\'si firari sanığın 140\'er kez müebbet hapis cezası istemi ile yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç\'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015\'te Amara Kültür Merkezi\'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ\'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Gar saldırısından dolayı tutuklu olan Yakup Şahin ile Suriye\'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 104\'er kez müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması, Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı.

Polisin yoğun önlem aldığı duruşmaya, saldırıda yaralı kurtulan ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan\'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Ankara\'daki Gar saldırısıyla ilgili tutuklu bulunan ve Suruç davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, hakkında bir önceki duruşmada mahkemeye getirilme kararı verilmesine rağmen bugünkü duruşmaya getirilmedi.

Mağdurların avukatlarının katıldığı duruşmada tanık ve ölenlerin yakınlarının ifadeleri alındı.



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