"Suruç olayı, yeni bir Roboski'dir" dediği iddia edilen AKP'liden açıklama

AKP'nin Urfa milletvekili aday adayı Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, "Suruç'ta yaşananlar yeni bir Roboski'dir" dediği yolundaki iddiayı yalanladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisinde Hacı Esvet Şenyaşar adlı esnafın “Size verecek oyumuz yok” sözleri üzerine 14 Haziran'da başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dört kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların üzerine Şeyhanlıoğlu'nun, şu yazıyı kaleme aldığı iddia edilmişti:

"AK Parti milletvekili adayı olaydan 3 gün önce 1 TL'lik eşyaların satıldığı ucuzcu bir dükkanı ziyaret ediyor. Dükkan sahibi Adam eski bir HDP 'li olduğunu ve siyaset defterini kapattığını tövbe ettiğini söylüyor. Bize daha gelmeyin diyor. Olay günü milletvekiliyle yaklaşık 50 kişilik grubuyla gelince tartışma çıkıyor ve Yıldız 'ın meşhur tefeci abisi adama küfür ediyor. Adam da içerde kadınlar olduğunu ve gitmelerini söylüyor. Bu esnada tartışma silahlı saldırıya dönüşüyor ve Yıldız'ın kardeşleri ateş ediyor adam ve oğlu yaralanıyor. Bunu gören dükkan sahibi adamın yeğeni pompalıyla gelip Yıldız'ın tefeci abisini vuruyor. Yıldız'ın adamları yaralı adam ve oğlunu hastanede oksijen tüpünü kafasına vurarak öldürüyor. Hastane kameralarını bozan ve polis dahil herkesi dışarı çıkaran Yıldız'ın adamları iki oğul ve babayı suriyedeki olaylar gibi bir vahşi bir şekilde infaz ediyor. 3'ü de oruçlu olan ve gariban bir aile olan dükkan sahibinin eşinin ağıtları bana bunu yazdırdı.

"1. Adamlar asla PKK'lı değildir.

2. Olay sonradan görme tefecilikleriyle bilinen Yıldız'ın hakaretleriyle başlamıştır.

3. Devlet görevini yapmamıştır.

4. Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiştir

5. Bu olay tam bir Roboski kumpas olayıdır.

6. Pilotlar hatalı atış yapınca sıçtık derler.

7. Tefeci zalimlerin pisliğini temizlemek AK Partiye yakışmaz ve mutlaka suçlular cezalandırılmalılar

8. Olay seçimden önce aydınlatılmalı ve kamuoyuna paylaşılmalıdır.

9. Bu olay Şanlıurfa da ciddi infiale ve oy kaybına yol açacaktır.

Bir zulmu ancak duyurabiliyorum."

"Bana ait değil"

Daha sonra Demokrathaber'e konuşan Şeyhanlıoğlu, sosyal medyada dolaşıma giren söz konusu yazının kendisine ait olmadığını söyledi; "Suruç olayıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan ve adım kullanılan yazı bana ait değildir. Kamuoyuna duyurulur" dedi.