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Suruç Kaymakamlığı: Çocuğa hortumlu işkence ilçede yaşanmadı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç Kaymakamlığı, sosyal medyada bir kişinin evde elini ve ayağını iple bağladığı küçük oğluna hortumla işkence yaptığı sırada çekilen ve tepkiye yol açan görüntünün ilçede çekilmediğini açıkladı

10 Kasım 2017 14:25

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç Kaymakamlığı, sosyal medyada bir kişinin evde elini ve ayağını iple bağladığı küçük oğluna hortumla işkence yaptığı sırada çekilen ve tepkiye yol açan görüntünün ilçede çekilmediğini açıkladı.
Bir baba, yaramazlık yapmasına sinirlendiği 8 yaşındaki çocuğunun el ve ayağını iple bağlayıp, hortumla dövdü. Küçük çocuğun acı içerisinde babasına yalvardığı anların görüntüsü ise cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medya kanallarından paylaşıldı. Bazı sosyal medya kanallarında Suruç\'ta çekildiği iddia edilen görüntülerin haberlere konu olmasının ardından Suruç Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan araştırma sonunda Suruç\'ta çekilmediği anlaşılan görüntüyü ilçede ekilmiş gibi yayan sosyal medya kullanıcısı hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Suruç Kaymakamlığı\'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, görüntülerin Suruç ile alakası bulunmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:
\"Konuyla ilgili olarak Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu\'nun talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkililer harekete geçirilmiş, yapılan inceleme ve çalışmalarda paylaşımı yapan sayfanın admini tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada görüntüleri paylaşan konuya ilişkin sayfanın editörü Youtube\'de izlediği görüntüleri vahşeti ortaya koyan babanın bulunup cezalandırılması için kendi sayfasında yer ve zaman belirtmeden paylaşmış olup, bahse konu görüntünün Suruç ilçesinde yaşanmış gibi gösterilmesine sebep olmuştur.\"

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