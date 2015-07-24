Suruç katliamıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen Özlem Y. gözaltına alındı

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'ta 32 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısı ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Özlem Y., Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde gözaltına alındı. Özlem Y. IŞİD'in 'canlı bombası' olduğu iddiasıyla 10 Haziran günü de Adana'da gözaltına alınıp 17 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bir süre önce IŞİD'in canlı bomba eyleminde kullanabileceği kadın militanlar olarak Fadime K., Özlem Y. ve Nuray D.'nin adını il emniyet müdürlüklerine gönderdi. Fotoğrafları da bulunan bu kişilerden Özlem Y., teknik takibe takılarak, 10 Haziran'da Adana'da gözaltına alındı. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Özlem Y., 17 gün burada yattı. Muayene süreci sonunda doktor tarafından akıl sağlığının yerinde olduğu raporu verilen Özlem Y. serbest bırakıldı. Polis, serbest kaldıktan sonra Adana'dan Antalya'ya gelen Özlem Y.'yi izlemeyi sürdürdü.



Suruç'ta, 20 Temmuz günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması sırasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısıyla ilgili soruşturmada, kilit isimlerden birinin Özlem Y. olduğu, Rakka'da IŞİD saflarında çatışmalara katıldığı ileri sürüldü. Bu sabah terör örgütlerine yönelik 16 ilde başlatılan eşzamanlı operasyon çerçevesinde yakalanacak isimler arasında Özlem Y. de yer aldı.



Bunun üzerine harekete geçen Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'ndeki bir gecekonduda olduğu bilinen Özlem Y.'yi, yanındaki erkekle gözaltına aldı. Gecekonduda yapılan aramada tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi.