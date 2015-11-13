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Suruç katliamını kınayan doktorlara 'meslekten men' cezası!

Son kararı Sağlık Bakanlığı verecek

13 Kasım 2015 11:03

Suruç’ta yaşanan katliamı kınadığı için hakkında soruşturma açılan Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu sekiz hekime meslekten men cezası verildi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, meslekten men kararının henüz kendisine tebliğ edilmediğini söyleyen Yılmaz, “Son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Türkiye’nin her yerinde olay kınandı. Ağrı’da olanlar valinin özel tasarrufu. Sindirme politikası uygulanıyor. Belediyenin HDP’de olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Kendisiyle birlikte toplam sekiz kişi için valiliğe bağlı disiplin kurulundan "meslekten men" cezası çıktığını ve üç meslektaşına bu kararın tebliğ edildiğini söyleyen Yılmaz, “Disiplin kurulu sekiz kişi için meslekten men yönünde karar bildirdi. Ancak ben dahil beş kişiye karar halen tebliğ edilmedi” dedi.

 

 

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