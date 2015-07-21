Suruç katliamından son anda kurtulan İsmail yaşadıklarını anlattı

Kobanê'yi yeniden inşa etme çağrısı üzerine Suruç'ta toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri basın açıklaması yaparken 32 kişinin öldüğü ve 104 kişinin yaralandığı intihar saldırısında patlamadan saniyeler önce alandan ayrılan İsmail Denum, yaşadıklarını anlattı. Gençlere destek için basın açıklamasına gittiğini ve pankartın köşesinden tuttuğunu belirten Denum, "Sıcak hava nedeniyle yorularak ayrılmak istedim ve birkaç saniyeyle hayatta kaldım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde dün 32 kişinin öldüğü bombalı saldırının görüntülerinde, grupta bulunan engelli bir kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Olay sırasında çekilen görüntülerde, tekerlekli sandalyedeki engelli genç, basın açıklamasının yapıldığı alandan uzaklaştıktan saniyeler sonra patlama meydana geliyor. Saniyeler ile hayatta kalmasıyla dikkatlerin üzerinde yoğunlaştığı engelli genç bugün, patlamada yaşamını yitiren 2 arkadaşının Suruç’ta yapılan cenazesinde ortaya çıktı.

Ölümden kılpayı kurtulan engelli İsmail Denum, yaşadıklarını şöyle analttı;

"Ben arkadaşların basın açıklamasına destek vermek üzere kültür merkezine gittim. Burada açılan pankartın bir köşesini ben tutuyorum. Basın açıklaması uzun sürdüğü için aşırı sıcaklar yüzünden etkilenince yanımda bulunan bayan arkadaşa pankartı tutmasını isteyerek, oradan ayrıldım. Birkaç metre gittikten sonra büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. O anda ne yapacağımı şaşırdım, birkaç saniyeyle hayatta kaldım ama etrafım ceset ve yaralılarla doluydu. Patlamayla birlikte arkadaşların ceset parçaları üzerime sıçradı."