Suruç katliamında yaralanan Mert Cömert hayatını kaybetti

Suruç katliamında ağır yaralanan ve 26 gündür Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan 22 yaşındaki Mert Cömert hayatını kaybetti.

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonları’nın (SGDF) düzenlediği etkinlikle Kobanê’ye yeniden inşa çalışmalarına destek olmak için giden heyetin içinde yer alan Cömert, saldırıdan bu yana Şanlıurfa’da tedavi görüyordu.

ETHA’nın haberine göre, gece saatlerinde kalbi duran Cömert’e müdahale edildiği, ancak hayata döndürülemediği öğrenildi.

Suruç’ta hayatını kaybeden 33’üncü genç olan Cömert’in cenazesi Samsun’a götürülecek.

Cömert gibi Vatan Budak da saldırıda ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmış, ancak 16 gün sonra hayatını kaybetmişti.