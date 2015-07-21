Suruç katliamında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi’nde dün bombalı intihar saldırısında ölelerin sayısı 32’ye çıktı. Gaziantep’te otopsi işlemi tamamlanan 5’inin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

DHA'dan Hasan Kırmızıtaş'ın haberine göre, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) dün Kobani’ye yardım amacıyla Suruç’ta düzenlediği basın açıklaması sırasında IŞİD tarafındang erçekleştirildiği belirtilen intihar saldırısında, aralarında eylemi gerçekleştiren canlı bombanın da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’da kaldırıldı.



Burada işlemleri tamamlanan Erdal Bozkurt’un cenazesi Ağrı Patnos’a, Okan Pirinç’in cenazesi Hatay’a, Alican Vural’ın cenazesi Samsun’a, Ferdane Ece Dinç’in cenazesi İstanbul’a, Alper Sapan’ın cenazesi ise Giresun’a gönderildi.

'Ölenlerin kimlikleri belli oldu'

Yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken, SGDF yetkilileri, ölenlerden 30’unun kimliklerini açıkladı. Bu isimler şunlar:

Uğur Özkan, Kasım Deprem, Hatice Ezgi Sadet, Cemil Yıldız, Çağdaş Aydın, Nazlı Akyürek, Ferdane Ece Dinç, Mücahit Erol, Murat Yurtgül, Emrullah Akhamur, İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan Kılıç, Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Met Ali Barutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman Aksu, Koray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, Veysel Özdemir, Nazegül Boyraz, Alper Sapan, Alican Vural, Osman Çiçek, Dilek Bozkurt, Büşra Mete, yunus emre Şen, Ayda Ezgi Şalcı, Mehmet Ali Varol.