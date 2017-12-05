Suruç katliamına ilişkin 2 polis amiri hakkında dava açıldı

Suruç katliamına ilişkin İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal'a verilen 12 taksitli 7 bin 500 lira para cezasından sonra şimdi de ilçe TEM ve asayiş sorumluları hakkında, “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla dava açıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Urfa'nın Suruç ilçesi Amara Kültür ve Sanat Merkezi'nde 20 Temmuz 2015 tarihinde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) öncülüğünde yapılan basın açıklaması sırasında Suruç'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda 33 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TEM ve asayiş sorumlusu polisler hakkında dava açıldığı aktarıldı.

İki polise dava

"Görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla savcılığın şimdi İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Oğuz Davarcı ve şimdiki görev yeri ve yetkisi belirtilmeyen Ali Koçak hakkında hazırladığı iddianame, Suruç Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

13 Kasım’da görülen ilk duruşmada ise, mahkemenin adreslere tebligat yapılmasını kararlaştırarak duruşmayı, 26 Mart 2018 tarihine ertelediği öğrenildi.

Urfa Barosu'ndan açıklama

Davaya ilişkin Urfa Barosu resmi twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Suruç patlaması ile ilgili olarak yargılanan Suruç Emniyet Müdürü’nden sonra şimdi de asayiş ve tem birimlerinin sorumluları hakkında tüm uyarılara rağmen gerekli önlemleri almamak nedeniyle görevi ihmalden Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı."

Öte yandan, dava kapsamında daha önce de Suruç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal’a Suruç Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 12 taksitle ödenmek üzere 7 bin 500 lira para cezası verilmişti.