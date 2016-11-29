Suruç katliamı mağduru 'terör gazisi' sayılmadı; tedavi kampanyasına "Teröre destek" dendi, izin verilmedi!

Suruç katliamında ağır yaralanan, tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan 20 yaşındaki Güneş Erzurumluoğlu'nun tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına 'terör örgütüne bağış' iddiasıyla valilik tarafından izin verilmedi. Erzurumluoğlu, "İsviçre’deki hastanedeki tedavim yaklaşık yıllık 900 bin lira. Bu parayı ancak dayanışmayla toplayabilirdik. Devlet beni terör mağduru gazi olarak dahi saymadı. Valilik ülkemde bağış toplanmasına dahi izin vermedi" dedi.

Cumhuriyet'ten Selin Avşar'ın haberine göre, Suruç katliamında ağır yaralanan 20 yaşındaki Güneş Erzurumluoğlu, tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Yüzde 98 engelli olan Erzurumluoğlu ömür boyu bakıma muhtaç. Türkiye’deki tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğunu, bu nedenle İsviçre’nin Basel kentinde bulunan bir klinikte tedavi olmak istediğini söyleyen Erzurumluoğlu, "İsviçre’deki hastane, tedavi ile sağlığıma kavuşabileceğimi söyledi. Oradaki tedavim de yaklaşık yıllık 900 bin lira. Bu parayı ancak dayanışmayla toplayabilirdik. Devlet beni terör mağduru gazi olarak dahi saymadı. Valilik ülkemde bağış toplanmasına dahi izin vermedi. Bunun üzerine arkadaşlarım internet üzerinden uluslararası bağış ve destek kampanyası başlattı. İstediğim tek şey sağlığıma tekrar kavuşmak” diye konuştu.

Güneş Erzurumluoğlu, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) "Kobani’yi Yeniden İnşa Edelim" kampanyasına destek için Türkiye’nin çeşitli illerinden oyuncaklar, kitap, sağlık malzemeleri ile Kobani’ye gitmek için 19 Temmuz 2015’te yola çıktı. Suruç’ta Amara Kültür Merkezi önünde patlayan bomba ile ağır yaralandı. 4 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Erzurumluoğlu, Endüstri Mühendisliği’ni kazandı. Sağlık sorunları nedeniyle kaydını dondurmak zorunda kaldı.

"Bedenler siper oldu"

Erzurumluoğlu, Suruç’ta meydana gelen patlama öncesi ve sonrası yaşadıklarını gazetemizle paylaştı. “Arkadaşlarım ile çocuklara götürmek için oyuncaklar topladım. Toplamda 5 kişi tanıyordum ama otobüsteki herkes birbirini yıllardır tanıyormuş gibiydi” diyen Erzurumluoğlu, “Sabah Amara Kültür Merkezi önünde karpuz, peynir ve pide ile kahvaltı yaptık. Uzak yoldan gelenler vardı. Yorgundular” dedi. Basın açıklaması sırasında patlama olduğunu söyleyen Erzurumluoğlu, şöyle devam etti: “Patlama noktasıyla aramda 2-3 metre vardı. İnsan bedenleri bana siper oldu. Polis araçları geçmemize izin vermedi. Gaz atıldı. Gaz daha da etkiledi. Ambulanslar alana giremediği için karga tulumba bir araçla devlet hastanesine götürüldüm. Oraya bile gaz atıldı. Özel bir hastaneye nakledildim. Gece saatlerinde ise helikopter ambulansı ile İstanbul’a nakledildim. Sağ akciğerim patlamış. Boyun hizasından giren bilye tesirli olan bomba parçası, omurgamdaki sinirleri kesmiş, sağ koluma giden sinirleri de yakmış. Belden aşağısı felç bir insan haline geldim, sağ kolumu da hissetmiyorum. Ağır bir fizik tedavi görmem gerektiği azda olsa iyileşebileceğim gibi birçok ihtimalden bahsettiler.”

Devletin vermiş olduğu fizik tedavi seanslarının eksik olduğunu kaydeden Erzurumluoğlu, “IŞİD bir terör örgütü ve ben terör örgütü gazisiyim. Devlet bunu kabul etmiyor... Yaralandığım andan itibaren 1 yıl boyunca günlük 45 dakikalık bir fizik tedavi hakkı veriliyordu. Bu süre sadece kemiklerin kireçlenmesi önlüyor” dedi. Erzurumluoğlu, tedavisi için başlatılan yardım kampanyası ile ilgili de şunları söyledi: “Benim gibi hastalarda tekerlekli sandalyede havasızlıktan vücutta yaralar açılıyor. Yaralar açılmasın diye oturma minderleri almak için 600 TL. ödedik. İsviçre’nin Basel kentindeki bir rehabilitasyon kliniğinin çok iyi olduğunu duyunca raporlarımı gönderdim. Doktorlar, ‘Tedavi edebileceklerini, umudun olduğunu’ söylediler. Arkadaşlarım benim için dayanışma kampanyası başlattı. Kampanyayı başlattığımızın ikinci gününde valilik izni alınmadan böyle bir kampanya başlatılmasının suç olduğunu öğrendik ve kampanyayı dondurduk. Belgelerle Kocaeli Valiliği’ne gittim. Valilik, ‘Ne kadar sürede iyileşeğine dair bir rapor getirmen gerekli’ dedi. Heyet raporunda ömür boyu bakıma muhtaç yazan birinden böyle bir rapor istendi. Üstelik Kocaeli Valiliği, Kabahatlar Kanunu’na aykırı davrandığım gerekçesiyle 1500 TL para cezası kesti. Emniyet, Valiliğe ‘benim terör örgütüne bağış topladığımı söyleyen’ bir yazı yazdı. Bağış parasını terör parası gibi gösterdiler. Benim için ülkemde bir yardım kampanyasına geçit verilmediği için arkadaşlarım şimdi başka bir yolu deniyor. Benim için uluslararası bağış ve destek sitesi www.generosity. com adresi üzerinden ‘Umuda el ver, Güneş yeniden doğsun’ adlı bir kampanya başlattılar. Eğer yeterli desteği bulursam tedavi olabileceğim. Tek istediğim şey sağlığıma kavuşmak."

Bağış kampanyasına 1103 lira para cezası

Bağış kampanyası başlatabilmek için gerekli evraklarla beraber Kocaeli Valiliği’ne giden Güneş Erzurumluoğlu “Valilikte bana, ‘ne kadar sürede iyileşeceğine dair bir rapor getirmen gerekli’ dendi. Gittiğim doktorlar, ‘süre belirten böyle bir raporu bizler veremeyiz’ dediler. Heyet raporunda ömür boyu bakıma muhtaç yazan birinden böyle bir rapor istendi” dedi. Ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Erzurumluoğlu, hakkında Kabahatlar Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle 1103 TL idari para cezası kesti.