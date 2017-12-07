T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suruç katliamı ile ilgili 2 polis memuru hakkında kamu davası açıldı

Polis memurlarının saldırının gerçekleştiği gün "yeterli güvenlik tedbiri almadıkları" gerekçesiyle cezalandırılmaları istenen iddianame kabul edildi

07 Aralık 2017 03:23

Şanlıurafa’nın Suruç ilçesinde meydan gelen ve 34 kişinin hayatını kaybettiği, 100’e yakın kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısı ile ilgili olarak 2 polis memuru hakkında kamu davası açıldı.

Suruç Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları A.D. ile A.K. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame hazırlandı.

Polis memurlarının saldırının gerçekleştiği gün "yeterli güvenlik tedbiri almadıkları" gerekçesiyle cezalandırılmaları istenen iddianame, Suruç Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ne olmuştu?

20 Temmuz 2015’te, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) çağrısıyla, Kobane’ye oyuncak ve insani yardım malzemeleri götürmek için Suriye sınırındaki Suruç ilçesine gelen olan 300 kişi, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi’nde basın konaklamışlardı. Yardım etkinliğine ilişkin burada basın açıklaması yaptıkları esnada, IŞİD üyesi Abdurrahman Alagöz tarafından eyleme canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 100’e yakın kişi de yaralandı.

Saldırıya ilişkin, Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda görülen davanın üçüncü duruşmasında, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava 25 Mart 2018'e ertelenmişti.

 

ETİKETLER

suruçbombalı saldırıkatliampoliskamu davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24