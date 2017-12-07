Suruç katliamı ile ilgili 2 polis memuru hakkında kamu davası açıldı

Şanlıurafa’nın Suruç ilçesinde meydan gelen ve 34 kişinin hayatını kaybettiği, 100’e yakın kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısı ile ilgili olarak 2 polis memuru hakkında kamu davası açıldı.

Suruç Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları A.D. ile A.K. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame hazırlandı.

Polis memurlarının saldırının gerçekleştiği gün "yeterli güvenlik tedbiri almadıkları" gerekçesiyle cezalandırılmaları istenen iddianame, Suruç Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ne olmuştu?

20 Temmuz 2015’te, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) çağrısıyla, Kobane’ye oyuncak ve insani yardım malzemeleri götürmek için Suriye sınırındaki Suruç ilçesine gelen olan 300 kişi, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi’nde basın konaklamışlardı. Yardım etkinliğine ilişkin burada basın açıklaması yaptıkları esnada, IŞİD üyesi Abdurrahman Alagöz tarafından eyleme canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 100’e yakın kişi de yaralandı.

Saldırıya ilişkin, Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda görülen davanın üçüncü duruşmasında, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava 25 Mart 2018'e ertelenmişti.