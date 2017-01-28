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Suruç katliamı iddianamesi 18 ay sonra tamamlandı: 3 kişi hakkında 104 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

213 sayfalık iddianamede katliamın nasıl gerçekleştirildiği anlatıldı

28 Ocak 2017 00:29

34 kişinin yaşamını yitirdiği Suruç katliamı iddianamesi 18 ayda tamamlandı. Savcı, 2'si Suriye'de olduğu belirtilen 3 kişi için 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te düzenlenen ve 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı IŞİD saldırısına ilişkin iddianame tamamlandı. 18 ay sonra hazırlanan Suruç katliamı iddianamesinde 2’si Suriye’de olan 3 kişi için 104’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 213 sayfalık iddianamede, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme” suçlarından 34’er kez, “Tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme” suçlarından da 70’er kez olmak üzere toplamda 104’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

İddianamede saldırının, Şeyh Abdurrahman Alagöz tarafından gerçekleştirildiğinin mobese kayıtları ve aile teşhisi ile sabit olduğu belirtildi.

 

Saldırının nasıl gerçekleştirildiği anlatıldı

 

Ankara Tren Garı’ndaki patlamanın şüphelisi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırıda ölen İbrahim Halil Durgun’un adresinde Alagöz ile Suriye’deki IŞİD saflarında çektirdiği fotoğrafların eklendiği iddianamede, Alagöz’ün Suriye’den canlı bomba yeleğiyle geldiği, Antep’te örgütün sınır sorumlusu Deniz Büyükçelebi tarafından hücre evinde misafir edildiği, üzerindeki canlı bomba yeleğinin patlayıcı ve bilyelere güçlendirilip Suruç’a motosikletle gönderildiği kaydedildi. İddianamede, ölen Alagöz, Gaziantep’te üzerindeki bombayı patlatarak ölen Yunus Durmaz, Antep Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı saldırıda ölen Halil İbrahim Durgun ve Ankara Tren Garı şüphelisi ile tutuklu Yakup Şahin, örgütün Türkiye-Suriye sınır sorumlusu Deniz Büyükçelebi ve örgütün Suriye’deki emiri İlhami Mali saldırının failleri olarak yer aldı.

Bu kişilerin tespitinde başka suçtan tutuklu Yakup Şahin’in ifadesinin belirleyici olduğu anlaşılırken, İbrahim Halil Durgun ve Yunus Durmaz’ın Suriye sınırından alıp Suruç’a motosikletle gönderdiği, IŞİD’in sınır sorumlusu Deniz Büyükçelebi’den teslim aldıkları, saldırı talimatının ise emir İlhami Balı tarafından verildiği kaydedildi.

 

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