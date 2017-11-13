Suruç Katliamı davasında ara karar açıklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği, 100’e yakın kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısı ile ilgili davanın 3’üncü duruşması bugün Hilvan T Tipi Cezaevi kampüsü duruşma salonunda görüldü.

Bugün saat 11.00'de başlayan 3. duruşmada tek tutuklu sanık olan Yakup Şahin, önceki karara aykırı olarak SEGBİS yolu ile dinlenmek istendi. Sanığın mahkemeye getirilmemesine itiraz eden müştekiler ve avukatlar, davanın sanık ile yüz yüze getirilmeden çözüme kavuşamayacağını belirtti.

Taleplerin ardından duruşma savcısı mütaalasında 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin ve diğer müdahillik taleplerinin reddini, ayrıca sanığın SEGBİS'le dinlenmesini, müşteki ve tanıkların talimatla dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından açıklanan ara kararda ise Sanıkların müdafileri istifa ettiğinden barodan müdafi atanmasına, heyet değişikliği nedeniyle adli emanetleri tasnif edemediğinden, eşyaların iadesinin daha sonra karar verilmesine, tanıkların ifadesinin talimat ile alınmasına, müşteki vekillerinin sanığın ve tanıkların huzurda bulundurulmasına dair taleplerin reddine karar verildi.

Dava sonrası HDP ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında konuşan Veli Saçılık, "Bugün mahkemede gördük ki aslında bir mahkeme yok varmış gibi yapılıyor. Aslında sanık olanda katliama uğrayan mağdurlar, aileler ve yaralı arkadaşlarımız öyle konumlanmış. Savcı ve mahkeme heyeti öyle davranılıyor. O yüzden sanığın mahkemeye gelmesine önem vermiyorlar. Mahkeme çıkışı da biz şunu gördük ki acılı ailelerin çocukları için bir kaç kelam etmesin diye 3 tane toma, 1 tane akrep, yüzlerce jandarma ve polis getirmişlerdi. Hakimler bize katliamı araştırıp ortaya çıkarıp cezalandırma peşinde olmadıklarını, aksine bizleri cezalandırma peşinde olduklarını söylüyorlar. Ben bu mahkemeyi Nuriye ve Semih davasından anımsadım. 10 Ekim gar katliamı davasında anımsadım. Aynı tarz yürütülen davalar, görevlendirilmiş savcı ve hakimler bize mahkemelerde adaleti aramayın sokakta arayın diyorlar. O zaman bizde adaleti sokakta ararız" dedi

Biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada 104’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.