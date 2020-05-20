Suruç katliamı davası 14. kez ertelendi

Urfa’nın Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi'nde 20 Temmuz 2015’de Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) çağrısıyla bir araya gelen 33 kişinin katledilmesiyle ilgili açılan davanın 14’üncü duruşması, Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında duruşmanın avukatsız görülmesine karar veren mahkeme, müşteki ailelerin avukatı Serdıl İzol'un katılma talebini reddetti. Avukat İzol, bunun üzerine Adalet Bakanlığı'nın müşteki avukatlara yönelik bir engelleme kararının olmadığını belirterek, duruşmaya alınmamasının tutanak altına alınmasını talep etti. Mahkeme bunun üzerine İzol'un duruşmaya katılmasına izin verdi.

Tutuklu sanık Yakup Şahin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma katıldı. Şahin, "susma hakkını" kullandı.

Avukat İzol, mahkemenin önceki duruşmalarda suç duyurusunda bulunduğu, olay anında IŞİD bayrağı ile yakalanan cami imamı Abdullah Ömer Aslan'ın tutuklanmasını ve açılacak dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Talepleri reddeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 18 Ağustos'a erteledi.