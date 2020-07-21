Suruç katliamı anmasında gözaltına alınanlar için karakola giden avukatlar darp edilerek gözaltına alındı

Kadıköy'deki Suruç katliamı anmasında gözaltına alınanlarla görüşmek için karakola giden avukat Ezgi Önalan ve avukat Gökhan Soysal darp edilerek gözaltına alındı.

Polis, Suruç katliamının 5. yıl dönümünde hayatını kaybeden 33 kişiyi anmak için bir araya gelen gençlere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Avukatlarla beraber 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla görüşmek için karakola giden avukatlar Ezgi Önalan ve Gökhan Soysal darp edilerek gözaltına alındı.

ÇHD İstanbul Şubesi, avukatların gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Ezgi Önalan, zaten açık olan 'avukat olduğu' itirazını tekrar tekrar dile getirmesine rağmen dikkate alınmadığını ve kendisine ters kelepçe uygulanırken çantasının açılarak bilgisayarına fiilen el konulduğunu belirtiyor.

Meslektaşımız Gökhan Soysal’ın da yine gözaltı takibi yapmak üzere karakola girmek istediği için gözaltına alındığı, alınırken yere yatırıldığı ve boynuna basılmak suretiyle özel olarak darp edildiğini öğreniyoruz. İşkencenize sessiz kalmayacak, sinmeyecek, korkmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde, gözaltında olan 4 avukatın serbest bırakıldığı, emniyette ifadesi tamamlanan 51 kişinin de savcılığa çıkartılmayı beklediği öğrenildi.

"Gültekin'i öldüren katil ile kadın avukatı darp eden polisler arasında bir fark var mı?"

Gazeteci Alican Uludağ, Twitterda Önalan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Avukat Ezgi Önalan'ı bu hâle polis getirdi. Suruç Katliamı anmasına yapılan müdahale sonrası gözaltına alınan müvekkilleriyle görüşmek istediğinde darp edildi. Pınar Gültekin'i öldüren katil ile kadın avukatı darp eden polisler arasında bir fark var mı?" ifadelerini kullandı.