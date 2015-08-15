Suruç katliamda hayatını kaybeden Mert Cömert toprağa verildi

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan ve 26 gündür tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mert Cömert’in cenazesi, bu sabah memleketi Samsun’un Bafra İlçesi’ne getirildi. Cömert’in cenazesi, güvenlik gerekçesiyle sabah 05.30’da toprağa verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki bombalı saldırıda yaralandıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mert Cömert, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cömert’in cenazesi uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Buradan da karayolu ile sabah saat 04.45’te Bafra İlçesi’ne götürüldü.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan geniş önlemler arasında Bafra Asri Mezarlığı’na getirilen Mert Cömert’in cenazesi, gasilhanede yıkandıktan sonra az sayıda yakınının katılımı ile kılınan cenaze namazının ardından saat 05.30’da aile kabristanlığına defnedildi.



Mert Cömert’in cenaze törenine, güvenlik gerekçesi ile yakınları dışında kimsenin girişine izin verilmezken, ailenin isteği üzerine arkadaşları da mezarlığa alınmadı.