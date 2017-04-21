T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suruç Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi

Emniyet müdürlüğüne bomba yüklü olduğu iddia edilen araçla saldırı düzenlemek isteyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi

21 Nisan 2017 20:12

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü olduğu iddia edilen araçla saldırı düzenlemek isteyen bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA'nın haberine göre, Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomla yüklü olduğu iddia edilen araçla akşam saatlerinde saldırı düzenlenmek istedi.

Kapıda görevli polislerin farkettiği araç 'Dur' ihtarına rağmen durmayınca polisler ateş açtı. Açılan ateşte araçtaki kişi etkisiz hale getirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

ETİKETLER

SuruçEmniyet Müdürlüğüsaldırı girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24