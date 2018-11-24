Suruç davası ertelendi: Tanık değil, sanık olmalıydılar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 104 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davada, mahkeme, eksik dosyaların giderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi. Katliamda yaralanan Erkan Keskin “Her iki tanığın da mahkemeye getirilmeleri gerekiyor. Bunlar tanık değil, sanık olmalı ve tutuklanmalı” dedi

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Gar saldırısından dolayı tutuklu olan Yakup Şahin ile Suriye’de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 104’er kez müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın yedinci duruşması, Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Detaylı inceleme talebi

Davada tek tutuklu sanık Yakup Şahin, SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Müdahil avukatlar, saldırıya ilişkin daha detaylı inceleme yapılmasını talep etti.

Bir önceki duruşmada “tanık” sıfatı ile ifadesinin alınmasına karar verilen cami imamı Abdullah Ömer Arslan’ın ifadesi SEGBİS üzerinden alındı. Saldırı günü olay yeri yakınında yurttaşlar tarafından yakalanan Arslan’ın sırt çantasında siyah bez üzerine Arapça yazılı bir bayrak çıktı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Arslan’ın aynı gün Ankara’nın Gölbaşı ilçesine tayini çıkarıldı.

Avukat Sezin Uçar, Arslan hakkında “yalan beyan”dan suç duyurusunda bulunulmasını ve katliamın birinci dereceden şüphelisi olarak tutuklanmasını talep etti. Katliamda yaralanan Erkan Keskin “Her iki tanığın da mahkemeye getirilmeleri gerekiyor. Bunlar tanık değil, sanık olmalı ve tutuklanmalı” dedi.

Mahkeme, eksik dosyaların giderilmesi karar verip, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Kobani’ye yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç’a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi’nde basın açıklaması yaptığı sırada, IŞİD’li canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 34 kişi yaşamını yitirmiş 104 kişi de yaralanmıştı.