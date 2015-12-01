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Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansal gözaltına alındı

Şansal'ın evine operasyon düzenlendi

01 Aralık 2015 13:28

Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansal, "terör örgütü üyesi olmak ve teröre finansman sağlamak" iddiasıyla gözaltına alındı.

CNN Türk'ün haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Şansal'ın, merkez Karaköprü ilçesinde kaldığı bir eve operasyon düzenledi.

Evde arama yapan polis ekipleri, Şansal'ı, "Terör örgütü üyesi olmak ve teröre finansman sağlamak" iddiasıyla gözaltına aldı.

Şansal, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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