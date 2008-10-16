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Sürprizler gecesi!..

2010 Dünya Kupası elemelerinde, Türkiye Milli Takımı dışında şok yaşatan ülke takımları da vardı... Portekiz sahasında Arnavutluk ile berabere kalırken, İsviçre de

16 Ekim 2008 03:00


2010 Dünya Kupası elemelerinde, Portekiz sahasında Arnavutluk ile berabere kalırken, İsviçre deplasmanda Yunanistan’ı mağlup etti



2010 Dünya Kupası elemelerinde oynanan grup maçlarında yıldızlar topluluğu Portekiz, 42. dakikadan itibaren on kişi mücadele eden rakibi Arnavutluk ile 0-0 berabere kalmasına rağmen averajla üçüncü sıraya yükseldi.

İsviçre ise deplasmanda Yunanistan’ı 2-1 yenerek herkesi şaşırttı. İsviçre, güçlü rakibi karşısında 42’de Frei’in penaltıdan attığı golle öne geçerken, Yunanistan 68. dakikada Charisteas ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, NKufo’nun 77’de attığı golle galibiyete ulaşan taraf oldu. Karşılaşmada Eren Derdiyok son 3 dakikada oyuna girerken, Gökhan İnler ilk on birde başladığı maçta başarılı bir futbol ortaya koydu.

Almanya tek golle

Elemelerde 4. Grup’un lideri Almanya, sahasında Galler’i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Rakibi karşısında çok zorlanan Panzerler, Trochowski ile 3 puana ulaştı. 6. Grup’ta ise Hırvatistan Andorra’yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek averajla ikinci sıraya yükseldi. Beyaz Rusya’yı deplasmanda 3-1’le geçen İngiltere de hem liderliğini, hem de namağlup unvanını korudu. 

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