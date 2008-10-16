Sürprizler gecesi!..

İlgili haberler



Düelloyu Aquilani'nin Düelloyu Aquilani'nin

İngiltere dolu dizgin İngiltere dolu dizgin

Hollanda rakip tanımıyor

Hollanda rakip tanımıyor

Almanya şans tanımadı Almanya şans tanımadı

Boğalar kayıpsız Boğalar kayıpsız

Bosna rahat kazandı Bosna rahat kazandı

Dereli İzlanda'ya şanslı geldi!.. Dereli İzlanda'ya şanslı geldi!..

Gruplarda puan durumları

2010 Dünya Kupası elemelerinde oynanan grup maçlarında yıldızlar topluluğu Portekiz, 42. dakikadan itibaren on kişi mücadele eden rakibi Arnavutluk ile 0-0 berabere kalmasına rağmen averajla üçüncü sıraya yükseldi.İsviçre ise deplasmanda Yunanistan’ı 2-1 yenerek herkesi şaşırttı. İsviçre, güçlü rakibi karşısında 42’de Frei’in penaltıdan attığı golle öne geçerken, Yunanistan 68. dakikada Charisteas ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, NKufo’nun 77’de attığı golle galibiyete ulaşan taraf oldu. Karşılaşmada Eren Derdiyok son 3 dakikada oyuna girerken, Gökhan İnler ilk on birde başladığı maçta başarılı bir futbol ortaya koydu.Elemelerde 4. Grup’un lideri Almanya, sahasında Galler’i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Rakibi karşısında çok zorlanan Panzerler, Trochowski ile 3 puana ulaştı. 6. Grup’ta ise Hırvatistan Andorra’yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek averajla ikinci sıraya yükseldi. Beyaz Rusya’yı deplasmanda 3-1’le geçen İngiltere de hem liderliğini, hem de namağlup unvanını korudu.