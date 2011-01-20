Sürpriz faiz indirimi piyasaları vurdu

T24- Merkez Bankası'nın yaptığı sürpriz faiz indirimi ve arkasından munzam karşılıkları artırabileceğine yönelik açıklaması piyasaları karıştırdı. Borsa hızla yönünü aşağı çevirirken, dolar 1.58 sınırına dayandı, faizler ise ilk tepkinin ardından tekrar yukarı yöneldi. Yurtdışındaki olumsuz seyir de içerideki negatif dalgalanmayı artırıyor.

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası kararı bugün saat 14.00'da açıklandı. Ancak Merkez Bankası, genel piyasa beklentisinin aksine faizleri 0.25 baz puan düşürerek yüzde 6.25'e çekti. Piyasa oyuncuları faiz indiriminin 'TL'nin zayıflaması ve yabancıların bono piyasasına ilgisinin azalması' gibi riskleri beraberinde getirdiğini ve bu nedenle piyasa algılamasının biraz olumsuz olduğunu belirtiyor.

BORSA 55 BİNE KADAR GERİLEDİ

Faiz kararı açıklandığı sırada 66 bin 500 seviyelerinde olan borsa, gelen satışlarla 65 bin sınırına kadar geri çekildi. İMKB'deki değer kaybı bir ara yüzde 2'nin de üzerine çıktı. Borsada kapanış ise yüzde 1.77 kayıpla 65 bin 288 puandan gerçekleşti.

MB kararı dolar üzerinde de etkili oldu. Özellikle yabancı alımları ile dolar hızla yönünü yukarı çevirdi ve ilk etapta 1.5515 TL'den 1.5670 TL'ye kadar yükseldi. Ancak dolardaki yükseliş burada da kalmadı ve dolar saat 17.20 itibariyle 1.5780 TL'ya kadar ulaştı. Dolardaki yükseliş yüzde 1.9 olarak kaydedildi. Euro ise yüzde 1.7 artışla son 13 ayın zirvesi olan 2.1240 TL'ye tırmandı.

Faizler ilk açıklama ile birlikte yüzde 7.27'ye kadar gerilemesine rağmen arkasından yükselişe geçti ve yüzde 7.50'ye ulaştı.

Uzmanlar, MB'nin faiz indirimine karşın gösterge faizlerin aynı yönde hareket etmemesi ve dolardaki yükselişin piyasanın dengesini bozduğunu söylüyor.

Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, Merkez'in kısa vadeli munzamlarda karşılık artıracağını söylemesinin gösterge faizlerin yukarı yönlü hareketini sürdürmesine neden olduğunu belirterek, ""Faizlerdeki yukarı seyir durmadıkça endeksin toparlanması biraz zor. Teknik olarak yönümüz hala aşağı ve endeks için en önemli yer 200 günlük ortalaması olan 64 bin 350 seviyesi" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN NE DEDİLER?

ING Bank Ekonomisti Ezgi Gülbaş: MB’nin bu ay faiz indirimi yapması piyasayı şaşırttı. MB’nin politika faizlerinin düşürülmesi ve zorunlu karşılık oranlarının arttırılmasından oluşan politika bileşimini uygulamaya devam etmekte kararlı olmasında enflasyon tahminlerine olan güvenin etkili olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta açıklanacak Enflasyon Raporu’ndan sonra politika faizi tahminlerimizi gözden geçireceğiz.

İş Yatırım Ekonomisti Burcu Ünüvar: Atılan adımları olumlu bulmakla birlikte, bazı risklere işaret etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Alınan dengeleyici tedbirlerin başarısının, MB’nin doğrudan kontrolünde olmayan kredi kanallarının tepkisine bağlı olması riski arttırıyor. Artan emtia fiyatlarına ek olarak TL’deki değer kaybı ve kuvvetli iç talep, enflasyon konusunda MB’den daha temkinli duruşumuzu destekliyor. Mevcut politika duruşu TL’nin kısa vadede zayıflamasına neden olacak ve yabancı yatırımcıların özellikle bono piyasasına ilgisini azaltacaktır. Ancak konunun MB’nin politikalarının “güvenilirliği” açısından ele alınmasını doğru bulmuyoruz.

MB’nin elinde her türlü para politikası aracı mevcut. Gerekli görüldüğü takdirde tedbirlerin ölçüsü ya da yönü değiştirilebilecektir. Şubat ayında ölçülü bir faiz indirimi daha olası olsa da, bundan sonrasında indirim senaryosunun rafa kaldırılmasını bekliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren MB’nin fiyat istikrarına yaptığı vurgu artacaktır. Enflasyon konusundaki endişelerimiz nedeniyle, MB’nin faiz arttırımlarına yılın ikinci yarısında başlayacağını düşünmeye devam ediyoruz. İndirimlerin ölçüsünün artması, sıkılaşmanın ölçüsünü de arttırabilir.